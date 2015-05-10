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وصول طلائع القوة الماليزية إلى السعودية للمشاركة فى عملية إعادة الأمل

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وصول طلائع القوة الماليزية إلى السعودية للمشاركة فى عملية إعادة الأمل وصول طلائع القوة الماليزية إلى السعودية للمشاركة فى عملية إعادة الأمل
أفادت سكاى نيوز عن وصول طلائع القوة الجوية الماليزية إلى للمشاركة فى عملية إعادة الأمل.

وكانت صحيفة "الحياة" اللبنانية قد ذكرت اليوم الأحد أن مسودة البيان الختامى للقمة المرتقبة لقادة مجلس التعاون الخليجى مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى كامب ديفيد الأسبوع المقبل، تركز على إنشاء ترسانة دفاعية لدول الخليج، ورفض زعزعة إيران للاستقرار الإقليمى، وقبول اتفاق يمنع طهران من تطوير السلاح النووى، وتقوية المعارضة السورية وتأكيد فقدان الرئيس السورى بشار الأسد شرعيته، وتبنى مبادرة مجلس التعاون كأساس للحل فى اليمن.

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