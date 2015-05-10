7 أسباب للصداع.. واعرف امتى يكون مؤشر خطر على طفلك

الصداع أحد أكثر الأعراض التى تؤرق الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها سوء التغذية والإصابة بالأنيميا ووجود مشاكل صحية بالمخ وعدم التحكم بنسة الضغط بالدم. الصداع

>قال الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الصداع عبارة عن حدوث ألم بالرأس نتيجة حدوث بعض الاضطرابات بالأغشية المحيطة بالمخ. أسباب حدوث الصداع

>ويستكمل د.عياد قائلاً: "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تؤدى لحدوث الصداع وأهمها":

>1)وجود مشاكل بالعين مثل ضعف الإبصار والقدرة على الرؤية.

>2)وجود التهابات الجيوب الأنفية والأذن الوسطى.

>3)ارتفاع نسبة الضغط بالمخ.

>4)الإصابة بأورام بالمخ .

>5)الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

>6)قلة النوم والأرق.

>7)الصداع النصفى يمثل نسبة 50% من أنواع الصدع من حيث الإصابة ويكون بلا سبب واضح خاصة عند النساء. خطورة تكرار الصداع عند الأطفال

>وأشار د. عياد قائلاً: "يعتبر تكرار حدوث الصداع بصورة مستمرة عند الأطفال ويصاحبه وجود غثيان أو قىء أحد العلامات المؤشرات الخطر لوجود مشاكل بالمخ عند الطفل مثل:

>1) الإصابة بارتشاح المخ.

>2)أو أورام المخ خاصة الأورام الموجودة بالغرفة الخلفية للمخ". تشخيص الصداع

>ويتابع د. عياد قائلاً: "يتم تشخيص الصداع من خلال إجراء بعض الفحوص الطبية مثل فحص صورة الدم الكاملة وفحوص على العين والأذن وأشعة مقطعية لاستبعاد وجود مشاكل بالمخ نظرًا لأن علاج الصداع متوقف على معرفة سبب حدوثة".

>نصائح وإرشادات يجب مراعاتها

>وأضاف د. عياد قائلاً: "هناك بعض النصائح والارشادات الضرورية التى يجب مراعاتها للتفادى التعرض للصداع وأهمها":

>1)نوم عدد ساعات كافية على الأقل 8 ساعات يوميا لحصول الجسم على قدر كافٍ من الراحة.

>2)الابتعاد عن الأضرار والضغوط النفسية .

>3)الابتعاد عن المثيرات الضوئية والصوتية.

>4)الاهتمام بالتغذية الصحية وعلاج فقر الدم.

>5) علاج الأذن الوسطى والتهابات الجيوب الأنفية بطريقة صحيحة.

>6)الاهتمام بشكوى الطفل من الصداع.

شبكةعيونالإخبارية

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