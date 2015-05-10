دراسة تحذر الحوامل من المشروبات المحتوية على كافيين

فى دراسة جديدة استغرقت 15 عاما، أثبت معدوها أن الحوامل اللاتى يستهلكن مشروبات تحتوى على كميات عالية من الكافيين أثناء الحمل، يصبحن عرضة بنسبة 89% للبدانة وولادة أطفال بدناء، مقارنة بالأمهات اللاتى لا يفرطن فى تناول هذه النوعية من المشروبات.

فقد أظهرت النتائج التى توصل إليها الدكتور "دى كون لى" الباحث فى معهد البحوث بمؤسسة كايزر وكلية ستانفورد للطب، أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يستهلكن أكثر من 150 مجم من الكافيين يوميا، أى ما يعادل كوب متوسط الحجم من القهوة، الأكثر عرضة لولادة أطفال بدناء .

كانت الدارسة قد شملت أكثر من 600 سيدة وأطفالهن تم تتبعهن على مدى 15 عاما، حيث تم جمع البيانات حول نظامهن الغذائى ومعدلات تناولهن للكافيين، فضلا عن السجلات الصحية لهؤلاء الأطفال الذين تم فحصهم.

وقد لوحظ تأثير الكافيين على تطور أجزاء من المخ مسئولة بصورة مباشرة على آلية التمثيل الغذائى فى الجسم، بل يخترق الكافيين من حواجز المشيمة بسهولة .

وتشير الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد على الحيوانات إلى أن الكافيين لديه القدرة على التأثير السلبى على آلية تمثيل السكر فى الجسم، ويزيد من مقاومة الأنسولين التى من شأنها رفع مستويات السكر فى الدم .