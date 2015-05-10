4 نصائح للتخلص من اتساع مسام الوجه

البشرة هى سر جمال المرأة، ولذلك تهتم بصحتها وبنضارتها، وهناك بعض أنواع البشرة التى تتميز بمسام واسعة بالوجه مما يؤرق الكثيرين.

وفى هذا السياق أشارت الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن إصابة البشرة خاصة الوجه بالمسام الواسعة، يحدث بسبب اختلال هرمونات الجسم أو وراثة من العائلة.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بعض النصائح الطبيعية التى تساعد على تقليل من المسام الواسعة، ومنها:

1- ملعقتان من النشا المضاف إليها الماء الدافئ وملعقة من زيت الزيتون، ويتم إضافة زيت الزيتون على الوجه وتركه لمدة 5 دقائق، ثم يتم وضع النشا بالماء لمدة 30 دقيقة، ويتم استخدامه مرة كل أسبوع، وستلاحظين الفرق.

>2- ماء الورد المضاف إليه النشا والماء، ويتم وضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة، ويترك حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد، ويتم القيام بهذه الوصفة مرتين فى الأسبوع، وذلك للحفاظ على صحة البشرة.

>3- الإكثار من تناول الماء لأنه يساعد فى التخلص من اتساع مسام البشرة.

>4- التقليل من وضع المكياج لأنه يزيد من اتساع مسام البشرة.