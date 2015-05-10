اندلاع حريق فى عقار بجوار محطة السكة الحديد بالمنيا

تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة على حريق نشب فى عقار بجوار محطة السكة الحديد بالمنيا.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم ملوى يفيد نشوب حريق بشارع شرق المحطة بالطابق الأول لعقار كائن بمنطقة، تسكنه "بدرية محمد عمر" 54 سنة أرملة، ما تسبب فى إصابتها بحروق نارية بنسبة 10% بالوجه والكتف والساعد الأيسر، وتلف محتويات وأثاث المنزل.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى ملوى العام، ولا يمكن استجوابها، وبسؤال نجل شقيقتها "هشام إبراهيم زكريا" 25 سنة سياك، قرر حدوث الحريق بسبب إشعال عمته شمعة وقت انقطاع التيار الكهربائى، وسقوطها على أثاث ومفروشات المسكن، ولم يتهم أحدا فى الواقعة.

تم التحفظ على موقع الحريق، وأخطر المعمل الجنائى لتولى التحقيق، وتحرر عن الواقعه المحضر اللازم .