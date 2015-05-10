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انتحار فتاة مريضة نفسيا ألقت بنفسها فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

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انتحار فتاة مريضة نفسيا ألقت بنفسها فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا انتحار فتاة مريضة نفسيا ألقت بنفسها فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا
أقدمت فتاة بالمنيا تبلغ من العمر 25 سنة، على الانتحار بسبب مرورها بمرض نفسى.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد تلقيه إخطارا من "عبد الرازق حافظ" 70 سنة فلاح ومقيم ناحية مناهرى يتضمن غرق ابنته "منى" 25 سنة، وذلك بعد أن انتحرت بإلقاء نفسها بترعة الإبراهيمية، لمعاناتها من مرض نفسى.

بسؤال شاهد الواقعة "حسن فاروق" 46 سنة صياد، ومقيم ناحية ابيوها قرر مشاهدته للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بالترعة، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذها.

وكلف قسم الإنقاذ النهرى بالبحث عن جثة المذكورة بالمجرى المائى للترعة، واتخذت إجراءات النشر عنها، وكلفت إدارة البحث بالتحرى حول الواقعة.
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