رسالة «عبد الله صالح» من أمام منزله بعد القصف

نشر الرئيس السابق على عبد الله صالح، تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة له من أمام ركام منزله بمنطقة حدة وسط العاصمة صنعاء، بعد قصفه من قبل قوات التحالف العربي، فجر اليوم الأحد.

وقال صالح في تدوينة له على صفحته : “ابحثوا لكم عن حل للخروج من مستنقع القتل والتدمير للشعب اليمنى.. لاتوغلوا فى شرب الدم اليمنى، دعونا نحل خلافاتنا بالحوار”.

وأضاف صالح: “منزلى وروحى كمنزل وروح كل يمنى، ولن يصيبنا الا ماكتبة الله لنا”.

> وتابع صالح: “الحمد لله لم يطال الدمار إزهاق أرواح فى منزلى، لكن كل يمنى قتله العدوان هو ابنى وأخى ومن أهلى”.

> واستكمل صالح: “أيها الشعب اليمنى الصابر والصامد والمثابر والمعتز بأرضه ودينه ووطنه، مرة أخرى ندعو باسمكم للحوار وللسلم قبل أن يخرج الأمر من أيدينا جميعاً وتدخل المنطقة برمتها فى صراع يأكل الأخضر واليابس”.

> واستطرد صالح: “سيبقى على عبدالله صالح واحد منكم سيكون بخير كلما كنتم بخير ويتمنى لكم كل الخير”.

> واختتم صالح تدوينته: “الشكر موصول لكل من سأل وزار واتصل، والرحمة للشهداء فى طول اليمن وعرضه، والخزى للعقول الفاسدة التى أدخلت بلادها فى الفتن ثم وزعتها خارج الحدود”.

تبع صالح تدوينته بأخرى جديدة يظهر بها صورة: “حفيدى، كنعان يحيى محمد عبدالله صالح، بعد إنقاذه من بين الأنقاض فجر اليوم”.