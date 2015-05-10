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أمير الكويت يستقبل رئيس الوزراء اليمنى

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أمير الكويت يستقبل رئيس الوزراء اليمنى أمير الكويت يستقبل رئيس الوزراء اليمنى
استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالمطار الأميرى صباح اليوم الأحد قبيل مغادرته والوفد الرسمى المرافق له متوجها إلى واشنطن فى زيارة رسمية- الدكتور خالد بن محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء جمهورية اليمن والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

وقد تم تبادل الأحاديث التى عكست عمق العلاقات بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الديوان الأميرى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار رجال الدولة.
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