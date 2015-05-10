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وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبى يزور "سد مروى" بالسودان

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وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبى يزور "سد مروى" بالسودان وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبى يزور "سد مروى" بالسودان
قام وفد الدبلوماسية الشعبية الأثيوبية- الذى يزور السودان حاليا- اليوم الأحد بزيارة إلى مشروع "سد مروي" بالولاية الشمالية.

وشاهد الوفد الأثيوبى- خلال الزيارة- عرضا لفيلم وثائقى عن مشروع سد مروى، منذ أن كان مقترحا ومراحل تنفيذه والتغيرات التى طرأت على الوضع الاقتصادى بالمنطقة، مما كان له الأثر الإيجابى على حياة المواطنين، بالإضافة إلى تكلفة المشروع والشركات والصناديق التى ساهمت فى تشييده والشركات المنفذة.

كما تم خلال الفيلم الوثائقى استعراض الدراسات الجيولوجية التى سبقت بناء السد، والتى قام بها عدد من الخبراء، وكذلك العقبات التى واجهت تشييده فى كل المراحل، والتى من أبرزها تغيير مجرى النهر.
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