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أمن الشرقية يحرر رجل أعمال اختطفه مسلحون لطلب فدية 10 ملايين جنيه

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أمن الشرقية يحرر رجل أعمال اختطفه مسلحون لطلب فدية 10 ملايين جنيه أمن الشرقية يحرر رجل أعمال اختطفه مسلحون لطلب فدية 10 ملايين جنيه
تمكنت مأمورية من ضباط فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، من تحرير رجل الأعمال المخطوف من المجاورة 18 بمدينة العاشر من رمضان، دون دفع فدية مالية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام مسلحين بخطف "ممدوح على أبوجبل" رجل أعمال وصاحب شركة للمواسير بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك بالمجاورة 18 بمدينة العاشر من رمضان، مساء يوم الثلاثاء الماضى، مقابل فدية مالية من أسرته 10 ملايين جنيه.

وتمكنت فجر اليوم مأمورية قادها العقيد محمد العربان رئيس فرع البحث الجنائى بمدينة العاشر من رمضان، وشارك فيها المقدم أشرف العزازى الضابط بالفرع والرائد أحمد غازى رئيس مباحث قسم أول العاشر والرائد أحمد علاء الضابط بالفرع. والنقيب أحمد متولى رئيس مباحث قسم ثان العاشر. وتم تحرير رجل الأعمال بعد الضغط على الجناة وتركه بطريق السويس، دون دفع الفدية، وتم تحديد الجناة.

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مصر 365