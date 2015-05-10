تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين بالساحل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاحتيال على المواطنين باستخدام حيلة إيهام ضحاياه بالعثور على مبالغ مالية خاصة بهم، والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بحجة إعادتها.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم "ن.ع" مسجل خطر ادعى لربة منزل تدعى "ص.ف" عثوره على مبلغ مالى خاص بها، وأوهمها برغبته فى إعادته لها ثم استولى منها على مبلغ 18 ألف جنيه.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب 13 جرمية نصب على المواطنين، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.