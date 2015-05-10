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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف آخر لإجباره على التنازل عن قضية بالساحل

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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف آخر لإجباره على التنازل عن قضية بالساحل حبس 3 عاطلين لاتهامهم بخطف آخر لإجباره على التنازل عن قضية بالساحل
أمرت نيابة الساحل بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم باختطاف آخر لإجباره على التنازل عن قضية أقامها ضد أحد المتهمين.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هددوا المجنى عليه بالأسلحة النارية والبيضاء، وأجبروه على استقلال السيارة، إلا أن المجنى عليه استغاث بقوة أمنية تصادف مرورها وتمكنوا من إنقاذه وضبط الجناة.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم الساحل لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من القبض على "س.م" و"ش.م" و"م.س" أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وبحوزتهم سلاح نارى وآخر أبيض وبصحبتهم "ط.ا" قاموا باختطافه لإجباره على التنازل عن القضية المطلوب فيها المتهم الأول على ذمتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365