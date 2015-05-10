السجن 7 سنوات لسائق وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس المحكمة وسكرتارية أيمن حسونة، سائق وزوجته كونا تشكيلا لسرقة المساكن بمنطقة القومية،7 سنوات.

تعود أحداث القضية لــ30 يونيو لسنة 2014، عندما تعددت البلاغات أمام الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق عن قيام مجهولين بسرقة محتويات الشقق السكانية الخاصة بهم بدائرة القسم، ومن بينها شقة ضابط بجهة سيادية. وتم تشكيل فريق بحث جنائى قاده الرائد أحمد صالح رئيس مباحث القسم ومعاونوه النقباء "إبراهيم الجهينى وخالد النادى ومحمد مصطفى"، برئاسة العقيد سليم عمر وكيل مباحث المديرية وبإشراف العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية واللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية.

ومن خلال فحص البصمات ومتابعة أوصاف المشغولات الذهبية المسروقة عند الصاغة، تبين أن وراء ارتكاب الوقائع "إسماعيل.م.ع.ال" " 45 سنة سائق ومقيم انشاص البصل مركز الزقازيق وله محل إقامة آخر بالنحال قسم أول الزقازيق والسابق اتهامه فى عدة قضايا (سرقة – إحراز سلاح نارى) آخرها القضية رقم 4729 إدارى المركز، وزوجته "هند م ع ر" 31 سنة، ربة منزل ومقيمة انشاص البصل مركز الزقازيق مقيمة بذات الناحية.

وتوصلت تحريات فريق البحث قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بدائرة القسم عن طريق كسر باب الشقق وتمكن فريق البحث من ضبطهما وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن (مسدس بلجيكى) عيار 6.35 فضى اللون يحمل رقم 753814.

وأضافت التحقيقات أنهما قاما بارتكاب العديد من الوقائع من بينها "واقعة المحضر رقم 6898 لسنه 2014 جنح قسم ثان الزقازيق . بلاغ "فوزية ج ع" مقيمة 5 شارع جلال عاشور ثان الزقازيق سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية من داخل مسكنها، وواقعة المحضر رقم 9687 لسنة 2013 جنح قسم ثان الزقازيق بلاغ "صفاء.ح" ومقيمة دائرة ثان الزقازيق. عن سرقة بعض المحتويات الخاصة بالشقة ملكها، وواقعة المحضر رقم 13566 لسنة 2013 جنح قسم ثان الزقازيق، بلاغ "الحسينى ر" مقيم شارع الجندى الغشام ثان الزقازيق عن سرقة أجهزة كهربائية من داخل مسكنه، حيث تبين قيامهما بارتكاب 7 وقائع سرقات من بينها شقة ضابط شرطة بجهة سيادية.

وتم ضبط العديد من المسروقات بإرشادهما، وبعرضهما على نيابة ثانى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وإحالتهما لدائرة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.