بالصور.. إزالة تعديات أحد أشهر معارض السيارات بالقاهرة

أزالت أجهزة محافظة القاهرة وحى شرق مدينة نصر، أحد معارض السيارات الشهيرة بشارع الطاقة خلف النادى الأهلى، والذى كان مستحوذا على مساحة 3000 م2 من أملاك الدولة.

كان الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، وجه اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد هذه المخالفة، والتعديات بمعرض السيارات الكائن بالعمارتين 8 ،9 بمساكن الشرارة، خلف النادى الاهلى.

من جانبه أكد اللواء مجدى حبيب، رئيس حى شرق مدينة نصر، أن المعرض المذكور صدر ضده العديد من قرارات الإزالة لتعدياته الصارخة، «رقم 256 لسنة 2012 ،10276 لسنة 2013 ، وقرارات غلق وتشميع للمخالفة رقم 399 لسنة 2014 وقرار قطع مرافق وازالة تعديات رقم 60 لسنة 2014».

وبتشكيل الحملة الفورية تم السماح لأصحاب المعرض بإخلائه من كافة السيارات المعروضة ونقلها قبل بدء أعمال اللوادر والمعدات التى قامت بازالة كاملة للتعديات، ورفع جميع الاسوار المحيطة بكامل المساحة وتكسير واجهات وتند المعرض المخالفة بدون ترخيص، وكذلك إزالة كل ما تم بنائه مخالفاَ بمناطق الردود داخل العمارات وكذلك المساحات الفارغة بين العمارتين 8،9 بمساكن الشرارة التابعة للقوات المسلحة.

وأشار حبيب إلى أن أجهزة الحى اتخذت كافة الإجراءات القانونية، والسيطرة على الموقف أمنياَ، وتحرير المحاضر اللازمة واخلاء كامل مسطح المساحة، بحيث يعاد تخصيصها كساحة انتظار سيارات لاهالى وسكان المنطقة دون التعدى على خطوط التنظيم وحرم الطريق .