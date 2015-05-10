بالصور.. محافظة القاهرة تزيل تعديات معرض سيارات شهير مخالف بمدينة نصر

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة وحى شرق مدينة نصر من إزالة كل تعديات أحد معارض السيارات الشهيرة بشارع الطاقة خلف النادى الأهلى بمدينة نصر، حيث كان المعرض قد تعدى على مساحة 3000م2 أملاك دولة وتسويرها واقتطاعها لاستغلالها فى عرض السيارات أمام المعرض.

وجه د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بضرورة التصدى بحسم للتعدى على أملاك الدولة، حفاظا على المال العام، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد التعديات بمعرض السيارات الكائن بالعمارتين 8، 9 بمساكن الشرارة خلف النادى الأهلى.

تم تشكيل حملة مكبرة من الإدارات المعنية بحى مدينة نصر بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق تحت إشراف اللواء عاطف زهران نائب مدير الأمن لقطاع شرق ومأمور القسم وبمشاركة لوادر ومعدات الحى لإزالة ورفع مخالفات وتعديات أصحاب معرض السيارات على حرم الطريق وأرصفة المشاة وتسوير مساحة لا تقل عن 3 آلاف متر مربع لاستغلالها فى عرض سيارات وممارسة أنشطة إعلانية مخالفة.

أكد اللواء مجدى حبيب رئيس حى شرق مدينة نصر أن المعرض صدر ضده العديد من قرارات الإزالة لتعدياته الصارخة (رقم 256 لسنة 2012، 10276 لسنة 2013، وقرارات غلق وتشميع للمخالفة رقم 399 لسنة 2014 وقرار قطع مرافق وإزالة تعديات رقم 60 لسنة 2014) وبتشكيل الحملة الفورية تم السماح لأصحاب المعرض بإخلائه من كل السيارات المعروضة ونقلها قبل بدء أعمال اللوادر والمعدات التى قامت بإزالة كاملة للتعديات ورفع جميع الأسوار المحيطة بكامل المساحة وتكسير واجهات وتند المعرض المخالفة بدون ترخيص، وكذلك إزالة كل ما تم بناؤه مخالفا بمناطق الردود داخل العمارات والمساحات الفارغة بين العمارتين 8،9 بمساكن الشرارة، مشيرا إلى أن أجهزة الحى اتخذت كل الإجراءات القانونية والسيطرة على الموقف أمنيا وتحرير المحاضر اللازمة وإخلاء كامل مسطح المساحة ليعاد تخصيصها كساحة انتظار سيارات لأهالى وسكان المنطقة دون التعدى على خطوط التنظيم وحرم الطريق.



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جانب من حملة محافظة القاهرة



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أثناء الإزالة



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محافظة القاهرة تزيل التعديات على أملاك الدولة



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محافظة القاهرة تزيل تعديات معرض سيارات



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أثناء إزالة واجهة معرض السيارات

مواطن يستغيث بالحكومة من تعديات حى غرب القاهرة على مطعمه بالزمالك

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