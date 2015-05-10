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"واتس آب" اليوم السابع: انقطاع الكهرباء بسوهاج 7 ساعات يوميا

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"واتس آب" اليوم السابع: انقطاع الكهرباء بسوهاج 7 ساعات يوميا "واتس آب" اليوم السابع: انقطاع الكهرباء بسوهاج 7 ساعات يوميا
استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، بالإضافة إلى "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7"، أرسل "إسلام صبرى" من سوهاج استغاثة بسبب انقطاع الكهرباء المستمر لفترات تصل 5-7 فترات فى اليوم، الفترة الواحدة تصل لساعتين.

وأضاف المواطن: أين نحن من وعود رئيس الوزراء؟ أين نحن من الوعود الكثيرة لتنمية الصعيد؟، مؤكدا أن كثرة انقطاع الكهرباء فى مثل هذا الوقت وقبل الصيف مؤشر خطر، يجب أن ينظر الجميع إلى الصعيد بالأفعال وليس بالأقوال.

واستكمل المواطن فى شكواه منا المريض الذى لا يستطيع أن يعيش بدون الكهرباء، والطالب الذى يسهر ليحدد مستقبله على أضواء الكهرباء، نحن لا نطمع فى أن نحصل على المزيد.. ولكننا نريد حقنا البسيط فى الحياة والعيش الكريم لأننا أشبه بجمهورية معزولة ومحجوبة عن أنظاركم.. بالرغم من أن عددنا كبير.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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