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وزير الصحة: 57% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة

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وزير الصحة: 57% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة وزير الصحة: 57% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن نتائج المسح السكانى الصحى كشفت أن متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية 4.1 فرد و13% ترأسها سيدة وأكثر من ثلث أفراد الأسر المعيشية أقل من عمر 15 سنة.

وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج المسح السكانى الصحى اليوم، أن ربع السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى العمر من 15: 49 غير متعلمات، مشيرا إلى أن 57% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة و2% يستخدمن وسيلة تقليدية والوسائل الأكثر شيوعا هى اللولب 30% والحبوب 16% والحقن 9%.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن 91% من الأسر يحصلون على مياه الشرب و2% يحصلون عليها من مصادر غير آمنة، مشيرا إلى أن 90% من المصريين يمتلكون تليفون محمول و9% من الأسر يمتلكون سيارة خاصة و8% يمتلكون موتسيكل.


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