وزير الصحة: 57% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن نتائج المسح السكانى الصحى كشفت أن متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية 4.1 فرد و13% ترأسها سيدة وأكثر من ثلث أفراد الأسر المعيشية أقل من عمر 15 سنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج المسح السكانى الصحى اليوم، أن ربع السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى العمر من 15: 49 غير متعلمات، مشيرا إلى أن 57% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة و2% يستخدمن وسيلة تقليدية والوسائل الأكثر شيوعا هى اللولب 30% والحبوب 16% والحقن 9%.
وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن 91% من الأسر يحصلون على مياه الشرب و2% يحصلون عليها من مصادر غير آمنة، مشيرا إلى أن 90% من المصريين يمتلكون تليفون محمول و9% من الأسر يمتلكون سيارة خاصة و8% يمتلكون موتسيكل.
>وزارة الصحة تتبنى حزمة إجراءات لمتابعة مياه الشرب بالمحافظات
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