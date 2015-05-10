"الصحة": 80% من وفيات الأطفال فى الشهر الأول و27% منهم مصابون بالأنيميا

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن كل دولار ينفق على تنظيم الأسرة يوفر 4 دولارات فى الإنفاق الصحى، مشيراً إلى أن ثلث السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى مصر متزوجات من أقاربهن و17% متزوجات من قريب من الدرجة الأولى.

وأضاف "عدوى"، خلال مؤتمر صحفى اليوم، للإعلان عن نتائج المسح السكانى 2014، أن 13% من السيدات لديهن حاجة لا يتم تلبيتها لتنظيم الأسرة و5% للمباعدة بين الولادة و8% لتحديد المواليد، مشيرا إلى أن 39% من السيدات شاهدن وسائل تنظيم الأسرة فى التليفزيون.

وأضاف وزير الصحة، أن 80% من وفيات الأطفال خلال الشهر الأول من العمر، مشيراً إلى أن 9 من بين كل 10 ولادات تمت فى منشأة صحية 26% فى منشأة صحية حكومية و61% فى منشأة خاصة، و13% من الولادات فى المنزل، وأن 50% من الولادات تتم قيصريا، لافتا إلى أن 80% من السيدات يتلقين الرعاية ما بعد الولادة.

وأوضح وزير الصحة أن 85% من السيدات لديهن زيادة فى الوزن و27% من الأطفال مصابون بالأنيميا و25% من السيدات الذى سبق لهن الزواج يعانون من الأنيميا و91% من الأطفال تم تطعيمهم و89% من الأطفال حصلوا على جميع التطعيمات.

وأضاف وزير الصحة أن 15% من السيدات يعملن و84% يعملن فى مقابل أجر نقدى و13% لا يتقاضين أجرا.