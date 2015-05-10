سكاى نيوز: إصابة حفيد على عبدالله صالح فى قصف طائرات التحالف لمنزله

أفادت شبكة سكاى نيوز أن طائرات التحالف استهدفت منزل الرئيس اليمنى السابق على صالح بـ4 صواريخ وإصابة حفيده.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن سفينة مساعدات إيرانية ستبحر إلى ميناء الحديدة اليمنى الواقع تحت سيطرة الحوثيين مساء اليوم الأحد فى خطوة من المرجح أن تثير مزيدا من التوترات بالبلاد.

وكان الحوثيون اليمنيون قد أعلنوا فى وقت سابق اليوم "الأحد" قبول هدنة إنسانية مدتها خمسة أيام اقترحتها السعودية بعد أكثر من شهر من القصف الذى سبب نقصا حادا فى الغذاء والدواء والوقود.

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