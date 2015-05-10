أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عامل 15 يوما قتل موظفا بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

Google+ Print
تجديد حبس عامل 15 يوما قتل موظفا بسبب خلافات الجيرة بسوهاج تجديد حبس عامل 15 يوما قتل موظفا بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية أحمد قناوى، بتجديد حبس المتهم "خلف. ش. ه" عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل شخص بمطواة بسبب خلافات الجيرة، بقرية روافع القصير بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا بعثور أهالى قرية روافع القصير على جثة ملقاة بالزراعات بذات الناحية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات وجود جثة مسجاة على ظهرها لشخص فى العقد السادس من العمر يرتدى كامل ملابسه، حيث تبين أنها لـ"رشاد الدين ع ى" 66 عاما موظف، وبمناظرتها تبين إصابتها "بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى".

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "خلف.ش.ه" 42 سنة عامل، بعد قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365