مجموعة د.سليمان الحبيب تنظم ندوة طب الأطفال.. بمستشفى القصيم

تنظم مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ندوة طب الأطفال بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة، والتي تم اعتمادها بواقع 16 ساعة تعليم طبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8-9 شعبان المقبل، الموافق 26-27 مايو الجاري.

وقال د. عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة د.سليمان الحبيب إن تنظيم المجموعة لتلك الندوة نابع من حرصها الدؤوب على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الطبية في مستشفيات منطقة القصيم بشكل عام، حيث إن اللجنة العلمية للندوة بذلت جهودا كبيرة في استقطاب نخبة من المتحدثين بمختلف التخصصات الدقيقة في طب الأطفال.

وأشار إلى أن هذه الندوة سوف تشهد ست جلسات علمية يتخللها نحو 19 محاضرة سيتحدث فيها أكثر من 20 استشارياً يناقشون خلالها آخر المستجدات في مختلف تخصصات طب الأطفال، حيث تتناول تلك المحاضرات جراحة العظام وأمراض الغدد الصماء، وأمراض الدم، والقلب، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى أمراض المناعة وطب الأعصاب والأسنان وغيرها من الموضوعات الطبية ذات الصلة.

وعن المتحدثين في الندوة أوضح د. الحربش أن تلك الندوة سيحاضر بها وزير الصحة الأردني الأسبق د.محمود ياسين الشياب استشاري أمراض الدم والأورام لدى الأطفال، ود. لوكادول كيه شانبوك استشاري جراحة الأطفال، ود. عبدالرحمن المسند استشاري قلب الأطفال، وكذلك د. عمار عكاشة، ود.خالد الفالح ود.بدر سبيه استشاريا الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب كل من د.محمد الغفيلي، ود.هيلة الشلوي استشاريي الغدد الصماء لدى الأطفال، وأيضاً د. صالح المحسن استشاري المناعة والحساسية لدى الأطفال، وكذلك د. مازن الحنيشيل استشاري جراحة عظام الأطفال، وأيضاً د.سعد عسيري ود.وليد الحازمي استشاريي جراحة الانف والأذن والحنجرة، علاوة على د. فؤاد المهيرات استشاري طب أسنان الأطفال، ود.سلامة أبو شيخ استشاري الأعصاب، ود. محمد البيك ود.وسيم بركات وغيرهم من المتحدثين.

وأعرب د. الحربش عن ثقته في أن يحصل الأطباء المشاركون في فعاليات تلك الندوة على أقصى استفادة ممكنة بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم وعلى الأطفال المرضى. كما دعا الراغبين في حضور الندوة إلى الاتصال على مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم على رقم 0163166666 تحويلة 6646 أو عبر البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com .