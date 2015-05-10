السيسي يغادر روسيا بعد زيارة استغرقت يومين

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الروسية، موسكو، صباح اليوم الأحد، في ختام زيارة استغرقت يومين، شارك خلالها في احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لانتصاراتها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية.

وأجرى الرئيس السيسي -خلال الزيارة- مباحثات هامة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء كل من دول، الصين.. تشى جين بينج، وفيتنام.. ترونج تان سانج، وأرمينيا.. سيرج ساركسيان.

كما أجرى الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات خلال الفعاليات المختلفة للاحتفال مع عدد من الرؤساء، منهم كازاخستان “نور سلطان نزارباييف”، طاجيكستان “إمام على رحمانوف”، منغوليا “تشياغين البجدورج”، وكذلكفلسطين “محمود عباس”، فنزويلا “نيكولاس مادورو”، جمهورية التشيك “ميلوش زيمان”، الهند “براناب موخرجى”، حيث بحث معهم مجمل العلاقات الثنائية، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات فى مختلف المجالات، فضلًا عن التطرق لبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

رافق الرئيس السيسي خلال زيارته لروسيا وزير الخارجية سامح شكري.

أ ش أ