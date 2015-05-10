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العاهل المغربي يهنئ «كاميرون» بفوزه في انتخابات بريطانيا

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العاهل المغربي يهنئ «كاميرون» بفوزه في انتخابات بريطانيا العاهل المغربي يهنئ «كاميرون» بفوزه في انتخابات بريطانيا

العاهل المغربي

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى ديفيد كاميرون، رئيس البريطانية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة.

 وأعرب العاهل المغربى، في برقيته، التي أرسلها أمس السبت، عن أحر وأصدق أمانيه لرئيس الوزراء البريطاني بمواصلة التوفيق لخدمة المصالح العليا للشعب البريطاني.

يذكر أن “حزب المحافظين” البريطاني، حقق فوزًا ساحقًا فى الانتخابات العامة، وحصل على 37% من إجمالى الأصوات، أى 329مقعداً من أصل 650 فى مجلس العموم، بما يعنى أن الحزب الذى يقوده رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، هو الأقرب للحصول على أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة، مكبدًا بذلك حزب “العمال”، خصمه اللدود هزيمة تاريخية، أغلب الظن أنها ستجبر إيد ميلباند، زعيم الحزب على التقاعد، واعتزال الحياة السياسية.

أ ش أ

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