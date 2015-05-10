أسطورة الكرة «بيليه» يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، المستشفى بعد خضوعه لجراحة في البروستاتا، وأظهرت الفحوص أنه في حالة جيدة.

وقال مشفى ألبرت أينشتاين في بيان، إن إدسون ارانتس دي ناسيمنتو (الاسم الحقيقي لـ “بيليه” صاحب الـ 74 عاما)، غادر مساء السبت، في ثاني مرة ينقل فيها اللاعب السابق للمستشفى في 6 أشهر.

ويتعافى بيليه بعد استئصال البروستاتا، وهي عملية تتضمن إزالة جزء داخلي من الغدة، وكان يعالج من تضخم البروستاتا وأظهرت فحوص خضع لها بعد الجراحة عدم وجود أورام.

ويعد بيليه على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم عبر العصور، بعد فوزه بكأس العالم 3 مرات كلاعب، في إنجاز لم يتكرر، كما سجل أكثر من 1280 هدفا على مدار مسيرته.