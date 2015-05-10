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عبد الله صالح بعد قصف التحالف لمنزله: لم يطل الدمار إزهاق أرواح

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عبد الله صالح بعد قصف التحالف لمنزله: لم يطل الدمار إزهاق أرواح عبد الله صالح بعد قصف التحالف لمنزله: لم يطل الدمار إزهاق أرواح
بعد شن قوات التحالف العربى، غارتين على منزل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح فى حدة بصنعاء، حسب ما أذاعت قناة العربية الحدث، علق "صالح" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "منزلى وروحى كمنزل وروح كل يمنى ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والحمد الله لم يطل الدمار إزهاق أرواح فى منزلى.

وكان طيران التحالف العربى، قد واصل شن غاراته على عدة مواقع للحوثيين فى اليمن، واستهدفت الغارات مواقع الحوثيين وحلفائهم قوات الرئيس السابق على عبد الله صالح فى عدن جنوبى اليمن، ومقر اللواء 15 مشاة الموالى لهم فى زنجبار بمحافظة أبين الجنوبية".


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