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بالصور.. العثور على مخبأ دانات من مخلفات الحرب بالقنطرة شرق

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ضبطت حملة لإدارة الأمن الوطنى وقوات من الجيش الثانى مخبأ لدانات عسكرية بمنطقة صحراوية بين محافظتين الإسماعيلية وشمال سيناء دون القبض على متهمين.

وقال مصدر أمنى، إن تحريات الأمن الوطنى توصلت إلى منطقة بقرية جلبانة بالقنطرة شرق، يستخدمها مسلحون لتجميع قذائف ودانات مدافع من مخلفات الحروب بالمنطقة قبل تفريغ المواد المفجرة منها وإعادة استخدامها. وضبطت الحملة 45 دانة مدفعية بينها 30 مازالت فاعلة للاستخدام والتفجير.

وأضاف المصدر "التحريات أدت إلى أن المواد المفجرة كان يستخدمها "المسلحون" فى تنفيذ عمليات فى شمال سيناء"، وأن سرية الألغام بالجيش الثانى فجرت الدانات بموقعها بشكل آمن".

مخبأ لدانات عسكرية -اليوم السابع -5 -2015
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مخبأ لدانات عسكرية

الدانات بعد استخراجها من الرمال -اليوم السابع -5 -2015
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الدانات بعد استخراجها من الرمال

آخر عدد للدانات التى تم استخراجها -اليوم السابع -5 -2015
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آخر عدد للدانات التى تم استخراجها


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