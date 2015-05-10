البكتيريا الحلزونية السبب وراء 90% من أمراض المعدة

قرحة المعدة مرض يصيب الكثيرين، والسبب الأساسى المؤدى للإصابة هو اتباع بعض العادات الخاطئة فى الحياة.. وفى هذا السياق أشار الدكتور سيد مجاهد، استشارى الباطنية والجهاز الهضمى، نائب مدير مستشفى الهرم العام، إلى أن أسباب الإصابة بقرحة فى المعدة أو قرحة الاثنى عشر، هى الإصابة بجرح فى المعدة ومن خلاله تفقد الطبقة الغلافية لها وذلك نتيجة لارتفاع نسبة الحامض فى المعدة وأشهرها الإصابة بالبكتريا الحلزونية، ويعد 90% من المصابين بأمراض المعدة بسبب الإصابة بهذه البكتريا.

ويتابع د.سيد أن الطبقة المبطنة للمعدة تفقد قدرتها على حماية المعدة، وهذا يتسبب فى الإصابة بثقب فى المعدة، وقد يؤدى إلى التعرض لالتهاب فى الغشاء البريتونى، وعلى المدى الطويل من الإصابة بالقرحة قد يسبب تليفا وانسدادا.

ويضيف نائب مدير مستشفى الهرم أن الأشخاص الذين يستخدمون المسكنات كمشتقات "الإيبوبروفين والديكلوفينات" أكثر عرضة للإصابة بقرح المعدة، كما أن الأشخاص الذين يشعرون بالخوف والقلق والعصبية الزائد أيضا الأكثر عرضة للإصابة بقرح المعدة.

وأخيرا ينصح نائب مدير مستشفى الهرم بضرورة التخلص من التوتر والقلق والعصبية والخوف، والتقليل من تناول المسكنات، وذلك للحد من الإصابة بقرحة المعدة.