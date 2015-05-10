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لمريض السكر.. لصحتك لا تهمل تنميل الأصابع والقدمين والتهاب الأعصاب

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لمريض السكر.. لصحتك لا تهمل تنميل الأصابع والقدمين والتهاب الأعصاب لمريض السكر.. لصحتك لا تهمل تنميل الأصابع والقدمين والتهاب الأعصاب
كثير من مرضى السكرى يعانون من التهاب الأعصاب بالأطراف نتيجة ارتفاع نسبة الجلوكوز بالجسم ما يساهم فى شعور المريض السكر ببعض الأعراض مثل التنميل وغيرها.

التهاب الأعصاب
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>قال الدكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء: "يعانى حوالى ما يقرب من نصف المصابين بمرض السكر من تلف بالأعصاب وكثيرًا يتم تشخيص هذه الأعراض فى الوقت المناسب".

التهاب الأعصاب بالأطراف
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>ويستكمل د. السبعاوى قائلا: "عادة تصاب أطراف القدمين واليدين بالتهاب الأعصاب وهو الأكثر شيوعيًا حيث يحدث ضغط على أحد الأعصاب اليد أو باطن القدم ليشعر مريض السكرى بالأعراض التالية:
>1) تنميل.
>2) تخدير.
>3)حرقان.
>4)شكة وخز.
>5)أو الإحساس بالكهرباء وقد يستمر لفترات طويلة ما يؤثر سلبًا على حياة مريض السكر.

ألم التهاب الأعصاب نتيجة ارتفاع نسبة السكرى
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>ويتابع د. السبعاوى قائلا: "تكمن مشكلة التهابات الأعصاب فى الإحساس بالألم لفترات طويلة حتى أن بعض المرضى منهم يفقدون الإحساس بصورة جزئية أو كلية بالقدمين أو اليدين نتيجة تلف الأعصاب الذى يحدث عندما تزيد نسبة السكر بالدم حيث ترسل الأعصاب التالفة التى تصبح مثارة إشارات متلاحقة إلى كل أنحاء الجسم مسببة الشعور بآلام حادة أو حارقة لمرضى السكر."

لذلك ينصح د. السبعاوى قائلاً: "يجب على الأطباء المعالجين لمرضى السكرى سؤال المرضى عما إذا كانون يشعرون بالأعراض السابق ذكرها وكذلك يجب على المريض إخبار الطبيب بمعاناته وشكواه حتى يستطيع الطبيب تقديم العلاج المناسب كما يجب على المرضى ضبط نسبة السكر بالجسم".

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مصر 365