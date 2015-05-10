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نظر استئناف ماجد الكدوانى على حبسه شهرين اليوم

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نظر استئناف ماجد الكدوانى على حبسه شهرين اليوم نظر استئناف ماجد الكدوانى على حبسه شهرين اليوم
تستكمل اليوم الاحد محكمة جنح مستأنف الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، نظر الاستئناف المقدم من الفنان ماجد الكدوانى، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بالحبس شهرين، والكفالة ألف جنيه، والغرامة 30 ألف جنيه لاتهامه بضرب عامل محطة وقود.

ونفى ماجد الكدوانى أمام المحكمة ارتكاب الواقعة جملة وتفصيلا، وشكك فى "سى دى" قدمه محامى المجنى عليه، كما شكك فى تقرير الطب الشرعى بإصابات العامل.

وقال حسن محمد محامى المجنى عليه أنه قدم للمحكمة "سى دى" يثبت ارتكاب الكدوانى للواقعة، كما أقر الشهود برؤيتهم لها، مشيرا إلى أن ضغوط مورست على موكله لإجباره على التصالح مع الكدوانى.

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