إصابة شاب بطلق نارى أمام مجمع محاكم الأقصر بسبب خصومة ثأرية

أطلق شاب، منذ قليل النيران على آخر، أمام مجمع محاكم الأقصر، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهما، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهم بإطلاق النيران فى مكان الواقعة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من اللواء عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بقيام شاب بإطلاق النيران على آخر يدعى حسين صابر هاشم، مقيم الضبعية غرب الأقصر، وذلك أمام مجمع محاكم الأقصر.

وتبين من تحريات النقيب محمد عادل، معاون أول مباحث بندر الأقصر، أن هناك خصومة ثأرية بين الطرفين، قام على إثرها المتهم بإطلاق النيران على المجنى عليه من سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، وأصيب المجنى عليه بطلق نارى فى الكتف.

تم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولى، وجار تحرير محضر بالواقعة.