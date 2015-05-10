أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شاب بطلق نارى أمام مجمع محاكم الأقصر بسبب خصومة ثأرية

Google+ Print
إصابة شاب بطلق نارى أمام مجمع محاكم الأقصر بسبب خصومة ثأرية إصابة شاب بطلق نارى أمام مجمع محاكم الأقصر بسبب خصومة ثأرية
أطلق شاب، منذ قليل النيران على آخر، أمام مجمع محاكم الأقصر، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهما، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهم بإطلاق النيران فى مكان الواقعة.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا بالواقعة من اللواء عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بقيام شاب بإطلاق النيران على آخر يدعى حسين صابر هاشم، مقيم الضبعية غرب الأقصر، وذلك أمام مجمع محاكم الأقصر.

وتبين من تحريات النقيب محمد عادل، معاون أول مباحث بندر الأقصر، أن هناك خصومة ثأرية بين الطرفين، قام على إثرها المتهم بإطلاق النيران على المجنى عليه من سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، وأصيب المجنى عليه بطلق نارى فى الكتف.

تم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولى، وجار تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365