سالي سعيدون "ملكة جمال الرشاقة" للعام 2015 والمشتركات: نعم للجسم الرشيق

توحّدت كلمة مشتركات "ملكة جمال الرشاقة" على كسر وصمة البدانة، والدعوة للحصول على جسم رشيق، حيث شاركت 10 فتيات من لبنان ومن مختلف الأعمار خضن معارك طويلة لخسارة أوزانهن والحصول على جسد ممشوق، يضيف إليهن ثقة بأنفسهن التي خسرنها نتيجة نظرة المجتمع لهنّ.

10 فتيات قررن أن يضعن حداً لمأساتهن، ليس من أجل التماهي مع موضة الرشاقة، بل من أجل صحتهن أولاً وأخيراً، تنافسن في حفل أقيم ليل السبت في فندق "الكراون بلازا" لنيل لقب ملكة الرشاقة "Queen of fitness"، بحضور وجوه سياسية وإجتماعية وفنية.

الفكرة تعود إلى صاحبة شركة "I Sense" ايمان أبو نكد التي أشرفت على تنظيم الحفل وبرعاية مركز "BSC" برئاسة الدكتور هيثم الفوال، وبمشاركة لجنة تحكيم تألفت من: ايمان أبو نكد، ايميه سكر، طوني نصار، عليا المنلا، كارمن ابو شقرا، كريستال أبي عاصي، ميسون هلال، ناتالي فضل الله، ندوى الأعور، محمد الفوال، وقدم الحفل الزميلان زكريا فحام وريما صيرفي. وقد أحيا الحفل النجمان مادلين مطر وأنور الأمير.

10 صبايا أطلّين في افتتاح الحفل بلباس الـ"سبور شيك" وبعدها بفساتين سهرة" من تصميم ندى الأعور، وكانت كل فتاة قد خسرت من وزنها من 30 إلى 45 كيلوغراماً.

وفي ختام السهرة، حُسمت النتيجة بفوز سالي سعيدون التي خاضت معركة خسارة وزنها بسبب رفض حبيبها لبدانتها، وكان انقاص وزنها شرطاً للزواج منها. وخلال مرورها شبهها الكثيرين بالفنانة مايا دياب، رغم ارتباكها خلال الإيجابة على الأسئلة، إلا أن الجميع أثنى على جمالها وبأنها تستحق نيل لقب ملكة الرشاقة التي تقام للمرة الأولى في لبنان والعالم العربي.