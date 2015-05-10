ضبط عربي حاول بيع 31 قطعة ذهبية بمليوني درهم

تمكن قسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخص عربي الجنسية (33) سنة، وبحوزته (31) قطعة ذهبية يدعى بأنها أثرية وذات قيمة عالية و يبحث عن احد التجار لشراء تلك القطع بقيمة مليونان درهم.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها الرائد محمد بن عبدالله القاسمي رئيس قسم الجرائم المنظمة ، بأنه وردت معلومات من أحد مصادرنا يفيد بوجود شخص عربي الجنسية يدعي بأن بحوزته (31) قطعة ذهبية أثرية قيمة ويبحث عن أحد التجار لشرائها بمبلغ مليوني درهم، وبناء على تلك المعلومات قام المصدر بلع دور التجار الذي يرغب بشراء تلك القطع الذهبية،، وبالفعل تم تحديد مكان اللقاء وتم ضبط الشخص ومعه القطع الذهبية، والتي تبين بأنها مجرد قطع ذهبية عادية من عيار (18 و 21) فقط والتي تباع في السوق وأن قيمتها الحقيقية هي (12.600) درهم فقط.

وباستجوابه أعترف بأنه حصل على القطع الذهبية من شخص إماراتي الجنسية ليقوم بالبحث عن شخص لشرائها مقابل حصوله على نسبة من قيمتها.

وأضاف رئيس قسم الجرائم المنظمة بأنه تم ضبط وإحضار الشخص المواطن صاحب العمولات و تم التحقيق معه، وبناء على ما تم التوصل إليه تم إحالة ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أهاب الرائد محمد بن عبدالله القاسمي بكافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء مثل تلك القطع الذهبية أو المعدنية التي يدعي أصحابها بأنها أثرية وذات قيمة تاريخية، من دون التأكد من صحتها، لكي لا يتعرضوا لعمليات النصب والاحتيال، كما ناشدهم بضرورة الإبلاغ في حالة تعرضهم لمثل تلك القضايا.

>