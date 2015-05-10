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محلب يفتتح اليوم دار الوثائق الجديدة بالفسطاط بحضور وزيرى الثقافة والآثار

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محلب يفتتح اليوم دار الوثائق الجديدة بالفسطاط بحضور وزيرى الثقافة والآثار محلب يفتتح اليوم دار الوثائق الجديدة بالفسطاط بحضور وزيرى الثقافة والآثار
يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الأحد، دار الوثائق الجديدة بحضور وزراء الثقافة والآثار وعدد من الشخصيات العامة.

كما يعقد رئيس الوزراء والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى مؤتمرا صحفيا صباح غد الاثنين فى إطار الاتفاقيات والتعاون المشترك بين والإمارات.

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