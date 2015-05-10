محلب يفتتح اليوم دار الوثائق الجديدة بالفسطاط بحضور وزيرى الثقافة والآثار

يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الأحد، دار الوثائق الجديدة بحضور وزراء الثقافة والآثار وعدد من الشخصيات العامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما يعقد رئيس الوزراء والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى مؤتمرا صحفيا صباح غد الاثنين فى إطار الاتفاقيات والتعاون المشترك بين مصر والإمارات.
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