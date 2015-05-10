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"واتس آب" اليوم السابع: مطبات وحفر بشارع جسر السويس نتيجة أعمال الصرف

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استمرارًا لتفاعل القراء مع الخدمة التى أطلقها "اليوم السابع" بعنوان "اليوم السابع واتس آب"، "Whatsapp Youm7"، نشر أحد القراء صورا لشارع جسر السويس بالقرب من محطة حديقة بدر فى اتجاه موقف العاشر، حيث تم إزالة الأسفلت لتجديد الصرف الصحى، إلا أنهم بعد الانتهاء من الأعمال لم يتم إعادة الشارع مرة أخرى إلى وضعه الطبيعى.

وأضاف القارئ فى رسالته لـ"اليوم السابع"، أن الإهمال ساعد على الازدحام وزيادة الحفر والمطبات والأتربة الكثيفة.

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اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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