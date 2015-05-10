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عادات خاطئة تمارسها السيدات الحوامل تصيب الجنين بالسمنة

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عادات خاطئة تمارسها السيدات الحوامل تصيب الجنين بالسمنة عادات خاطئة تمارسها السيدات الحوامل تصيب الجنين بالسمنة
سلطت الديلى ميل البريطانية الضوء على مجموعة من العادات الخاطئة التى تمارسها بعض السيدات الحوامل، وذلك وفقاً لدراسة علمية أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، بالإضافة إلى جامعة هاروكوبيا اليونانية.

وأشارت الدراسة إلى أن إفراط السيدات الحوامل فى تناول الطعام، وعدم ممارسة التمارين الرياضة والأنشطة البدنية متوسطة المدى بشكل منتظم يرفع بشكل ملحوظ خطر إصابة الجنين بالسمنة فى مراحل عمرية لاحقة.

وتابعت الدراسة أن تدخين الحامل للسجائر بجانب عدم ممارسة الرياضة، يرفع بشكل ملحوظ فرص إصابة الطفل بفرط الوزن فى عمر الثامنة، وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة متوسطة الشدة خلال الحمل تساهم بشكل ملحوظ فى الحد من فرص إصابة الطفل بالسمنة.

ولفتت الدراسة إلى أنه من الضرورى أن تمارس السيدات الرياضة بشكل تدريجى حتى لا تتعرض لأى مخاطر صحية.. وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "BMC Pregnancy and Childhood"، كما نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر مايو الجارى.

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