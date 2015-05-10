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محاكمة 21 من ألتراس الزمالك اليوم لاتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس النادى

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محاكمة 21 من ألتراس الزمالك اليوم لاتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس النادى محاكمة 21 من ألتراس الزمالك اليوم لاتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس النادى
تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة 21 متهمًا من أعضاء رابطة الوايت نايتس فى الاتهام الموجه لهم بالشروع فى اغتيال رئيس الزمالك.

جدير بالذكر، أن المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية تأجيل القضية لجلسة اليوم، لسماع شهود الإثبات فى القضية، وعلى رأسهم الشاهد الأول رئيس نادى الزمالك، الذى تخلف عن الحضور، نظراً لاستقباله محافظ الجيزة بمقر النادى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وحيازة أسلحة نارية، وإحداث تلفيات بمقر نادى الزمالك، وذلك على خلفية تجمع مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" على أحد المقاهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً من النادى، وبعد رصد تحركاته ومواعيد خروجه استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين ناريتين، وأطلق أحدهم رصاصة من سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاهه.

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مصر 365