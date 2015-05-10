مشروع بدائل عقوبة السجن.. قريباً

كشف محمد الزهراني الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) عن وجود مشروع قائم حالياً لبدائل عقوبة السجن، وانه قد صدر توجيه من المقام السامي الكريم بتشجيع القضاة على الأخذ بالعقوبات البديلة في القضايا البسيطة التي ترتكب للمرة الأولى وتكون عقوباتها تعزيرية، بالإضافة إلى مشروع لائحة أو تنظيم يعد حالياً لهذه العقوبات من قبل ممثلين لوزارتي الداخلية والعدل، وينتظر صدوره قريباً بإذن الله، متوقعاً أن يحمي مشروع اللائحة 25 % من مرتكبي المخالفات التعزيرية في الحق العام للمرة الأولى من دخول السجن.

وأردف الزهراني في تصريح ل"الرياض" أن (تراحم) لديها من ضمن مشروعاتها الجديدة مشروع تفعيل دور المحامين المتطوعين، لتقديم المساعدة القانونية أو العون القضائي، وذلك للسجناء والسجينات الذين تتطلب قضاياهم توكيل محامين ويعجزون عن توفير مبلغ الأتعاب، كما يتم تقديم هذه الخدمة للأسر الذين تطرأ لديهم قضايا خلال سجن عائلهم تحتاج إلى توكيل محام، مؤكداً بأن اللجنة تحرص على تقديم الرعاية بمفهومها الشامل لهذه الفئات ولا تقتصر على المساعدات المالية والعينية، وأن تقدم الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية هي لمن يحتاج إليها.

وحول أسر السجناء السعوديين المسجونين في الخارج قال الزهراني" لدينا تنسيق مع ممثليات المملكة في الخارج عبر وزارة الخارجية ، حيث يتم تعبئة نموذج يوقع عليه السجين برغبته في قيام اللجنة برعاية اسرته، ويوضح به الجهة التي تقيم بها أسرته ووسيلة التواصل معها، حيث تقوم اللجنة بتقديم الرعاية لها، أما إن كانت الأسرة تقيم خارج المملكة فتتم رعايتها من قبل الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر)، وبيننا وبينهم تنسيق في هذا الشان ، من خلال مذكرة تفاهم تحدد اختصاصات كل طرف" . وعن دور اللجنة في خدمة أسر السجناء غير السعوديين قال الزهراني "من منطلقات انسانية ، فإن اللجنة ترعى أسرة السجين غير السعودي شريطة أن تكون إقامتهم نظامية، وان تكون قضية عائلهم لا توجب الإبعاد بعد تنفيذه الحكم" . وعن دور اللجنة تجاه المفرج عنهم من السجناء قال " تحرص اللجنة على رعاية المفرج عنهم، حماية لهم من الانتكاس والعودة إلى مستنقع الجريمة لا سمح الله من خلال تقديم حزمة من البرامج يأتي في مقدمتها برنامجا التدريب والتوظيف، حيث توفر اللجنة التدريب في تخصصات اختيرت بعناية لتلبي احتياجات سوق العمل، وتمول جميع الدورات من الصندوق الخيري الاجتماعي ، إضافة لتوفير فرص وظيفية في مؤسسات القطاع الخاص لكل من يحتاج إلى التوظيف مدعومين في ذلك بقرار وزير العمل باحتساب السجين والمفرج عنه وأفراد أسرهما الذين يتم توظيفهم باثنين في مجال السعودة، كما أن اللجنة تستمر في رعاية المفرج عنه وأسرته لمدة تصل إلى سنة بعد الإفراج، إضافة إلى أن الضمان الاجتماعي يصرف للمفرج عنه الذي كانت أسرته تتقاضى معاشاً ضمانياً خلال سجنه (ستة أشهر) تصرف له دفعة واحدة كمساعدة مقطوعة تعينه على الوقوف على قدميه إلى أن يتدبر أمره بتوفير مصدر دخل يؤمن له ولأسرته لقمة العيش الكريم" . وحول دور اللجنة تجاه سجناء الحقوق المالية أكد أمين عام تراحم أن اللجنة تعمل وفق ما يتوفر لديها من إمكانات للسداد عن اصحاب المطالبات المالية البسيطة وذلك وفقاً لضوابط محددة، منها الا يزيد مبلغ المطالبة على 50 الف ريال، ليشمل السداد اكبر عدد ممكن من السجناء في ظل محدودية الموارد المخصصة لهذا الغرض لكون الأولوية لرعاية أسرة السجين، ومن الضوابط ايضاً ان يكون المبلغ ثابتا بموجب صك شرعي، وغير ناشئ عن جريمة وأن يكون المدين مودعاً بالسجن، والا يكون سدد عنه خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى سعي اللجنة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الممكنة للعسكريين الموقوفين في مراجعهم، وان الدعم المادي لهم يتوقف على مقدار الجزء الذي يصرف لهم من المرتب، وهل يكفي لاعاله أسرهم أم لا .

وأوضح الزهراني بأن اللجنة افتتحت أقساماً نسائية ملحقة بفروعها الخمسة عشر في كافة المناطق، إضافة لمحافظتي جدة والطائف، وبإمكان الأسر مراجعة هذه الأقسام للتسجيل لديهم فور سجن عائلهم، كما أن للجنة مكاتب في السجون الرئيسة، حيث يمكن للسجين بواسطة الاخصائيين الاجتماعيين تقديم طلب رعاية أسرته.