غارات التحالف تنال من 17 قيادياً حوثياً

كشف المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيري عن استهداف قوات التحالف لأكثر من 100 هدف في صعدة ومران والبقع والشريط الحدودي خلال ال 24 ساعة الماضية منذ انتهاء الفترة التي حددتها قيادة التحالف لنزوح السكان من صعدة ومران، مؤكداً أن الرد العسكري استمر على مدار الساعة ولا يزال مستمراً على صعدة مع تحديث مستمر للأهداف داخلها.

وبين عسيري خلال الإيجاز اليومي الذي عقده بالقاعدة الجوية بالرياض مساء أمس أن عدد الطلعات الجوية التي نفذت يوم أمس بلغ 130 طلعة جوية استهدفت مراكز القيادات ومراكز القيادة والسيطرة والتحكم ومواقع ومكاتب القيادات الحوثية فيما تم استهداف 17 قياديا حوثيا وضّح عسيري بأن لدى قيادة التحالف معلومات تثبت أنهم كانوا وراء الاعتداءات على نجران وجازان.

وبين العميد ركن عسيري أن هدف عملية إعادة الأمل منع التحركات للميليشيا الحوثية على الأرض وحماية المدنيين اليمنيين وإدامة ودعم وإسناد الأعمال الإنسانية، لافتاً أن المستجدات خلال اليومين الماضيين باستهداف المدن السعودية أضافت عاملا جديدا على العمليات التي نفذت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مما جعل لدى قوات التحالف عمليتين بالتوازي مع دعم وإسناد عملية إعادة الأمل بشقه العسكري وفي نفس الوقت الرد الذي قامت به القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف على من نفذوا عمليات الهجوم على مدينتي نجران وجازان.

انتهاك الحوثيين للهدنة يلغيها ولم نلمس أي استجابة من قبلهم

ولفت عسيري إلى أنه سبق العمليات الجوية لقوات التحالف والقوات الجوية السعودية توجيه إنذار للمدنيين في صعدة ومران بمغادرتهم حرصًا على سلامتهم، مبديًا في الوقت ذاته أسفه الشديد لقيام الميليشيات الحوثية بمنع المدنيين من المغادرة وإخلاء المدينتين من خلال وضع نقاط التفتيش والتحكم في محطات الوقود بهدف استخدام المدنيين كدروع بشرية والذي عده جزءاً من تكتيك الحوثيين لحماية أنفسهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمن المواطن اليمني يتساوى مع أمن المواطن السعودي وجميعهما عينان في رأس، مناشداً المواطنين اليمنيين في صعدة بمغادرتها وعدم الاستجابة للتعليمات الحوثية.

وبين عسيري أن الإنذار كان واضحًا من قبل قيادة قوات التحالف حيث أصبح استهدافها وتركيز ضربات عملياتها للنقاط التي تتحصن فيها الميليشيا الحوثية لافتا النظر إلى أن الرد على الهجمات الحوثية على حدود المملكة والمواطن السعودي مستمر.

وأوضح العميد عسيري أن قطاعي نجران وجازان لم يشهدا أمس أي عمليات معادية، مبينًا أن القوات البرية السعودية وحرس الحدود والحرس الوطني وقيادة التحالف يعملون على مدار الساعة لمنع مثل هذه الأعمال وإن حدثت يتم ردعها والرد عليها.

فيما بين المتحدث لقوات التحالف أن القوات نفذت عمليات في مدينة عدن استهدفت مواقع تجمعات حوثية ونقاط إمداد وتموين ومواصلة عمليات الكر والفر بين اللجان الشعبية والقوات اليمنية الموالية للشرعية وقوات المخلوع على عبدالله صالح والمليشيات الحوثية التي تتواجد في بعض الأحياء في عدن، موضحاً أن قيادة التحالف تعمل بالتوازي مع العمليات المنفذة في شمال اليمن بمنطقة صعدة ومران والبقع، موضحاً أن العمليات تتم في عدن ومأرب لدعم اللجان الشعبية والقبائل على الأرض وتسهيل حركتها وتعطيل حركة المليشات وأعوانها.

وعن أماكن الاستهداف لقوات التحالف مساء أمس بين عسيري أن الطلعات الجوية التي نفذت أمس الأول استهدفت مخازن الذخيرة داخل مراكز القيادة والمستشفيات والمدارس والتي حولت لأماكن قيادة ومخازن ذخيرة، مؤكداً استهداف مخازن ذخيرة واسلحة على الحدود الجنوبية كانت الميليشيات الحوثية تجهزها للهجوم على الحدود السعودية.

وأما ما يتعلق بالعمل البحري أوضح العميد عسيري أن قيادة التحالف مستمرة من خلال القطع البحرية المتواجدة في البحر بالقيام بالزيارة والتفتيش لجميع الوسائط التي تكثر حركتها في المياه الإقليمية حيث يتم استيقافها وتفتيشها والتأكد من حمولتها وهوية من يستخدمها لمنع أي محاولة تهريب لمنع المليشات وأعوانهم من مغادرة اليمن وفي نفس الوقت منع أي إمداد لهذه العصابات الإجرامية.

وحول إيقاف العمليات خلال أيام الهدنة القادمة بين عسيري أن قيادة التحالف لم تستشف أي مبادرة من الميليشيات الحوثية إمتداداً لعدم استجابتها للمبادرات السابقة مؤكداً أن انتهاك الحوثيين للهدنة سيغير الوضع وتصبح لاغية وبالتالي تواصل عمليات قوات التحالف.

وأضاف المتحدث لقوات التحالف أن مطار بيشة يوفي بالغرض لاستقبال طائرات الإغاثة خلال الفترة القادمة لافتاً أنه متى كان هنالك إقبال لطيران الإغاثة فإن مطارات المملكة جاهزة لاستقبالها، فيما بين عسيري أن الحوثيين استغلوا وسائل إعلامية لترويج أكاذيبهم التي كان أولها احتلالهم لمدن وقرى سعودية، لافتاً إلى أن المواطن اليمني بات واعياً ومدركاً لأكاذيبهم المفضوحة.