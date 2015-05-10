اليمنيون بين إخوانهم في المملكة.. همنا واحد

مواقف المملكة الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق شاهدة على عمق العلاقة المتميزة بين البلدين، وحاضرة بكثير من الحفاوة والتقدير الحكومي والشعبي، وأكثر من ذلك نابعة من إحساس المملكة بواجبها في الوقوف مع الإخوة الأشقاء في اليمن، ودعم احتياجاتهم؛ نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية في وطنهم على أيدي الانقلابيين الحوثيين، وكان آخرها دعم المساعدات الإنسانية بمبلغ (274) مليون دولار.

المملكة وعبر تاريخها الطويل إنسانياً وسياسياً تقف مع الحق ولا تزايد فيه، ومع المظلوم ولا تساوم عليه، ونجحت في كثير من المواقف في احتواء أزمات اليمن، وتنميته، وشراكة حضوره مع المجموع الخليجي، ومع كل ذلك لم يكن الحوثي ومن معه مدركين لخطورة ما أقدموا عليه تجاه الإنسان اليمني الذي نزح إلى داخل المملكة يطلب الأمان، والمساعدة، حيث نجحت الجهات الحكومية في استقبالهم على الحدود، ومد يد العون إليهم.. وتستمر اليوم في تصحيح أوضاعهم، ومنحهم بطاقات عمل مؤقتة، وفتح مجالات العمل أمامهم لكسب لقمة عيشهم، والإفادة من إمكاناتهم، وخبراتهم، وإشعارهم أنهم بين إخوانهم في المملكة معززون مكرمون، ونتقاسم معهم الأوجاع والعيش والمسؤولية، وأيدينا معاً نحو مستقبل أفضل لليمن.

لم تستثنِ التوجيهات السامية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- والقاضية بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بالمملكة بطريقة غير نظامية أي منطقة أو مدينة من مدن السعودية.

وجاءت استجابة كل من وزارتي الداخلية والعمل السريعة الممثلة في إصدار الضوابط المقننة والمنظمة لتلك المكرمة، وتخصيص المواقع والكوادر اللازمة إضافة إلى تأكيد منح تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح بالعمل الاستثنائي من الأنظمة شريطة الحصول على وثائق السفر من الحكومة اليمنية الشرعية لكل من تواجد في المملكة قبل 20-6-1436 ه؛ لتدخل السرور لقلوب مئات آلاف اليمنيين، ولتؤكد حرص السعودية على كل ما فيه المصلحة والخير لليمن ولأبنائه.

وقال ل"الرياض" المقيم اليمني فهمي الزروية،:إن المكرمة الملكية التي صدرت عن خادم الحرمين الشريفين ليست أولى ولا آخر وقفات السعودية قيادة وشعباً مع اليمن وأبنائه الذين تربطهم مع الشعب السعودي علاقات الدين والانتماء العربي الذي يزيده عامل الجوار، ولعل ذلك الترابط يبدو أكثر وضوحاً منذ تولي الملك سلمان لمقاليد الحكم في المملكة، وعدم تردده في نجدة الشرعية في اليمن عبر عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الإعمار، ونسأل الله أن تسفر تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية وبقية الدول في تخليص اليمن من المتلاعبين به وبحقوق ومصالح أبنائه.

كما أكد المقيم اليمني إبراهيم علي أن سماح الأجهزة المعنية في الدولة وتجاوبها السريع مع المكرمة الملكية السامية، سواء عبر توضيح آليات العمل التي سيتم بها التصحيح أو تخصيص الأماكن والمواعيد المحددة لذلك، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة أسعد عموم المقيمين، وأبعد عنهم شبح الغربة والخوف من التعرض للمسائلة، وهو عمل خيري ضخم نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وكل موظف أو مسؤول من المكلفين بالقيام به.

بدوره، ذكر وليد محمد يمني مقيم بالمملكة أن تصحيح الأوضاع، والتجاوز عن بعض المخالفات التي قام بها البعض سيكون فيه العون للكثير من الأسر والأفراد اليمنيين، وهو مواساة صادقة ووقفة إخوة حقيقية من قبل المملكة تجاه أبناء اليمن الذين تقطعت بالبعض منهم السبل بسبب ما يعانيه بلدهم من فساد لبعض الطوائف والمتنفذين، وبسبب التدخل من دول تسعى لمصالح إقليمية وطائفية على حساب أبناء اليمن، ولكن وقفة خادم الحرمين الحازمة ونصرته السريعة لليمن وشعبه حالت دون نجاح تلك المخططات ومكرمة تصحيح الأوضاع هي جزء من مساندة السعودية لليمن، يضاف للمساعدة والعون المستمر الذي يلقاه أبناء اليمن دوما من حكومة السعودية وشعبها.

وقال المقيم اليمني أحمد على إن سرعة تجاوب أجهزة الدولة السعودية في إعلان تخصيص أماكن تصحيح الأوضاع، وكذلك سرعة إعلان وزارة العمل عن ترحيبها بالمكرمة كان له صدى طيباً، وأدخل السرور على قلوب المقيمين اليمنيين الذين تنطبق عليهم ضوابط التصحيح، وجعل أيديهم ترتفع للسماء وألسنتهم تلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.