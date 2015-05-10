القاهرة: السجن ثلاث سنوات لمبارك ونجليه في قضية «القصور الرئاسية»

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس السبت برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم وذلك لإدانتهم في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة بارتكابهم لجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.(الدولار الأمريكي يساوي 7.63 جنيهات مصرية)

وتضمن الحكم تغريم مبارك ونجليه متضامنين فيما بينهم بسداد مبلغ وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه.

وكانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. واتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 بصفته موظفًا عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

وأعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أنه تمت إعادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى المستشفى العسكري بالمعادي(جنوب القاهرة) بعد الحكم عليه ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام في قضية "القصور الرئاسية".

وقال المصدر الأمني في تصريحات صحفية أمس السبت إن قطاع السجون بوزارة الداخلية سيخاطب النيابة العامة لتحديد مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء وجمال للوقوف على الإفراج عنهما أو إعادتهما إلى سجن "طره" مرة أخرى.

وكان علاء وجمال حضرا إلى قاعة المحكمة مخلى سبيلهما، مرتدين زيهما الخاص، ودخلا قفص الاتهام إلى جوار والدهما.