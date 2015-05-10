17 سيدة سعودية تورطن بملف داعش الإرهابي

تورطت 17 امرأة سعودية في الملف الداعشي، حيث تعاملت الجهات الامنية مع خمس سيدات لتورطهن في نشاطات ذات صلة بتنظيم داعش الإرهابي بمن فيهن المرأة التي تم الإعلان عنها في البيان الأخير لوزارة الداخلية، كما ثبت للجهات الامنية تأثر (١٢) امرأة سعودية بفكر التنظيم الإرهابي داعش، واستدراجهن الى مناطق الصراع .

وأكد ل "الرياض" المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات العدلية لا تميز بين الجرائم على أساس التنظيمات الإرهابية التي تقف وراءها، ولكنها تنظر للأفعال المجرمة بالانظمة المرعية بالمملكة التي تضبطها الجهات الامنية بغض النظر عن ارتباطها، وأن كافة النشاطات ذات الصِّلة بالإرهاب مجرَّمة ويتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.