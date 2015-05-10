اليوم.. القبائل العربية تُنظم مهرجان سباق الجمال بالأقصر

قال ياسر أحمد السعيد، رئيس الوحدة المحلية لقرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، إن القبائل العربية بالقرية تنظم اليوم الأحد، مهرجانًا لسباق الجمال "الهجين" لأول مرة بالقرية.

وأشار السعيد، فى تصريحات صحفية، إلى أن المهرجان سيكون بحضور الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، ومحمد السيد، رئيس مدينة إسنا، وعدد من القيادات بمحافظة الأقصر، بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف السعيد، أنه جارٍ عمل الاستعدادات اللازمة للمهرجان، بتجهيز المكان الذى سيتم عمل المهرجان به، وتجهيز الجمال المشاركة.