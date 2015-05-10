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"الواى فاى" يسبب الأمراض وأورام المخ للأطفال

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"الواى فاى" يسبب الأمراض وأورام المخ للأطفال "الواى فاى" يسبب الأمراض وأورام المخ للأطفال
أشارت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخرًا عبر صحيفة “Telegraph”، إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الآى باد أكثر انتشارًا فى الفصول الدراسية، ووجد الباحثون أن التعرض للواى فاى له مخاطر عديدة على الصحة العامة.
>وأوضح الباحثون أن هناك أعراضًا يسببها التعرض المفرط للواى فاي، وتشمل، الصداع، والأرق، والتعب وزيادة ضربات القلب، ولكن هناك أيضًا مشاكل أكثر خطورة بما فى ذلك أورام الدماغ لدى الشباب، ومشاكل الخصوبة وتسريع الأمراض العصبية مثل البداية المبكرة لمرض الزهايمر ومرض التوحد.

وخلال الدراسة وجد الباحثون أن هناك حالة لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تدعى جيسيكا لويس، وفى فصل الخريف من عام 2011، بدأت تشكو من الصداع القوى فى المدرسة، كما أنها تشعر أيضًا بالتعب أكثر من اللازم، والطفح الجلدى على ساقيها.

وقال والداها إن أطفالهما اشتكوا من نفس الأعراض بعد تركيب خدمة الواى فاى، ولم يكن لديهم أى شيء من المعرفة عن خدمة الواى فاى.

وأوضح الباحثون أن موجات الواى فاي، تضر الدماغ التى هى تعتبر الحماية لجميع أجزاء الجسم، ناصحين بعدم استخدام الواى فاى للإنترنت، طالما هناك قدرة على استخدام كابل إنترنت، ويفضل وقف تشغيل الشبكة اللاسلكية عن طريق لوحة التحكم فى فترة عدم استخدام الواى فاي.

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مصر 365