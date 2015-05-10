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"داعش" يعدم 20 من مسلحيه الأكراد بالموصل لانسحابهم أمام "البيشمركة"

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"داعش" يعدم 20 من مسلحيه الأكراد بالموصل لانسحابهم أمام "البيشمركة" "داعش" يعدم 20 من مسلحيه الأكراد بالموصل لانسحابهم أمام "البيشمركة"
أعدم تنظيم داعش مساء السبت 20 من مسلحيه الأكراد فى مدينة الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال سكان محليون فى الموصل لوكالة الأنباء الأمانية: "إن تنظيم داعش أقدم أمس السبت على إعدام 20 مسلحا كرديا من عناصره فى قضائى تلعفر وسنجار".

وبين السكان أن "قرار الإعدام جاء عقب تراجع المسلحين الأكراد فى المواجهات العسكرية مع قوات البيشمركة الكردية"، واكدوا أن من بين المعدومين احد امراء التنظيم يعرف بأبو قادر الكردى.

من جهة أخرى قام تنظيم داعش اليوم بإعدام عضو مجلس بلدى شرق الموصل.

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