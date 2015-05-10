مصدر أمنى:جثتا إرهابيى الفيوم لنجل قيادى إخوانى وآخر عضو بالجماعة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، أنه تم التعرف على جثتى الإرهابيين أمام مصنع الغزل، حيث تبين أن الجثة الأولى للمدعو "مؤمن.ح.ا.ح"،حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بقرية منشأة بغداد، ووالده أحد قيادات جماعة الإخوان، والجثة الأخرى للمدعو "كريم.ح.ع.ش، 25 سنة" موظف بشركة مياه الشرب" حاصل على دبلوم فنى صناعى، وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان بمركز إطسا.

وقال المصدر، إن التحريات أكدت أنهما كانا يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات، وكان بحوزتهما عبوة ناسفة وانفجرت بهما أمام مصنع الغزل بمنطقة العزب، مما أسفر عن مصرعهما وتحول جثتيهما إلى أشلاء، ولم يتسبب الحادث فى أية خسائر بشرية.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، بوقوع انفجار قوى أمام مصنع غزل الفيوم بمنطقة العزب بطريق الفيوم - بنى سويف، وانتقل مدير أمن الفيوم وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى موقع انفجار العبوة الناسفة، وتبين وجود أشلاء جثتين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنهما كانا يحملان القنبلة ويستقلان دراجة بخارية وسقطت القنبلة وانفجرت بهما أثناء مرورهما بأحد المطبات.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، وتم تجميع أشلاء الجثتين ونقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

- مصرع إرهابيين انفجرت بهما عبوة ناسفة بحوزتهما أمام مصنع غزل الفيوم

- خبراء المفرقعات يُمشطون محيط انفجار العبوة الناسفة بالفيوم

- مدير أمن الفيوم ينتقل إلى موقع انفجار عبوة مصنع الغزل