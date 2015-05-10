أهالى صان الحجر يستغيثون بمحافظ الشرقية لإنقاذ المستشفى من الصرف الصحى

شكى أهالى مركز صان الحجر بالشرقية، من انتشار برك الصرف الصحى بمحيط المستشفى المركزى الوحيدة بالمركز وتدنى الخدمة الطبية بها.

وأكد الأهالى أن المستشفى تعوم على برك الصرف الصحى، دون أى اهتمام من المسئولين أو حل مشكلة الصرف الصحى المدينة، وابدى الأهالى من تخوفهم بسبب ما تسببه تلك البرك الراكدة من مخاطر بسبب انتشار العدوى والناموس والقوارض مما يهدد حياة المرضى للخطر، فضلا عن إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو خروجها فى حالة وجود حالة خطرة، وناشد الأهالى الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، بإنقاذ المستشفى وتطويرها ومدها بالأجهزة الطبية.



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الصرف الصحى يعيق الدخول من باب المستشفى



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بركة من الصرف الصحى حول المستشفى



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إعاقة حركة سيارات الإسعاف بسبب مياه المجارى



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الصرف الصحى يحيط المستشفى