استخدام الدراجات ووسائل المواصلات العامة يساعد على فقدان الوزن

ترك سيارتك فى المنزل وركوب الدراجات، والمشى أو استخدام وسائل النقل العامة للذهاب إلى العمل يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن، وفقًا لدراسة جديدة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

وشمل البحث أكثر من 4000 شخص بريطانى الذين شملهم الاستطلاع ثلاث مرات بين عامى 2004 و2007، حول الطريقة المعتادة للذهاب من وإلى العمل، كما قدم المشاركون فى الدراسة أيضًا تفاصيل عن طولهم ووزنهم.

وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين استبدلوا استخدام السيارة بالمشى وركوب الدراجات كان متوسط فقدان الوزن يبلغ حوالى واحد كيلو جرام سنويًا.

وأشار الباحثون إلى أن الناس يمارسون نشاطًا بدنيًا لأكثر من 10 دقائق يوميًا يفقدون بما يعادل 2 كيلو جرام سنويًا، أما الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا أكثر من 30 دقيقة كان متوسط فقدان الوزن لديهم يبلغ نحو 10 كيلو جرامات خلال فترة عامين.

ونشرت نتائج هذه الدراسة على الإنترنت فى عدد مايو من مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع.