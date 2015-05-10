أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استخدام الدراجات ووسائل المواصلات العامة يساعد على فقدان الوزن

Google+ Print
استخدام الدراجات ووسائل المواصلات العامة يساعد على فقدان الوزن استخدام الدراجات ووسائل المواصلات العامة يساعد على فقدان الوزن
ترك سيارتك فى المنزل وركوب الدراجات، والمشى أو استخدام وسائل النقل العامة للذهاب إلى العمل يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن، وفقًا لدراسة جديدة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

وشمل البحث أكثر من 4000 شخص بريطانى الذين شملهم الاستطلاع ثلاث مرات بين عامى 2004 و2007، حول الطريقة المعتادة للذهاب من وإلى العمل، كما قدم المشاركون فى الدراسة أيضًا تفاصيل عن طولهم ووزنهم.

وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين استبدلوا استخدام السيارة بالمشى وركوب الدراجات كان متوسط فقدان الوزن يبلغ حوالى واحد كيلو جرام سنويًا.

وأشار الباحثون إلى أن الناس يمارسون نشاطًا بدنيًا لأكثر من 10 دقائق يوميًا يفقدون بما يعادل 2 كيلو جرام سنويًا، أما الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا أكثر من 30 دقيقة كان متوسط فقدان الوزن لديهم يبلغ نحو 10 كيلو جرامات خلال فترة عامين.

ونشرت نتائج هذه الدراسة على الإنترنت فى عدد مايو من مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365