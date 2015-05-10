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بالفيديو - الشرطة يحافظ على موقعه من المقاولون .. وأبو كونيه يحبط دجلة

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بالفيديو - الشرطة يحافظ على موقعه من المقاولون .. وأبو كونيه يحبط دجلة بالفيديو - الشرطة يحافظ على موقعه من المقاولون .. وأبو كونيه يحبط دجلة

خطف اتحاد الشرطة نقطة من المقاولون العرب في مواجهة الفريقين بالجولة 29 من الدوري المصري بعد تعادلهما 1-1 في مواجهة السبت. كما نجح أبو كونيه مهاجم دمنهور في منح فريقه التعادل أمام وادي دجلة.

وحافظ الشرطة على موقعه في جدول الدوري برصيد 41 نقطة بالمركز السابع متفوقا على المقاولون بنقطة واحدة في الترتيب الثامن.

تقدم المقاولون بهدف بالخطأ عن طريق عماد حلمي في مرماه بالدقيقة 46. وتعادل علي رابو من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة إثارة جدلية واعتراض من حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون على ركلة الجزاء التي حصل عليها الشرطة.

شاهد الأهداف

وعلّق محمد عودة المدرب العام عليها قائلا: "هذه فرصة التحكيم لا أعلم لماذا الارتعاش في القرارات. لدينا ركلة جزاء لبابا أركو لم تحتسب كما أن ركلة جزاء الشرطة مشكوك في صحتها".

 

وأضاف "المباريات تلعب بدون جماهير هذه فرصة التحكيم في إظهار قدراتهم".

أبو كونيه

وفي إطار الجولة ذاتها أحبط أبو كونيه تقدم وادي دجلة مرتين في مواجهة الفريقين وانتهت المباراة 2-2.

سجل عمرو مرعي تقدم دجلة في الدقيقة 25 وتعادل أبو كونيه في الدقيقة 29 قبل أن يتقدم دودي الجباس للفريق القاهري في الدقيقة 64.

لكن أبو كونيه يواصل التألق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 79. ورفع رصيده للهدف رقم 5.

بتلك النتيجة يحصد دمنهور النقطة 11 في المركز الـ19 قبل الأخير. ويبقى دجلة سادسا برصيد 42 نقطة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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