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مرتضى: لا أريد ميسي في الزمالك لو تضامن مع أبو تريكة

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مرتضى: لا أريد ميسي في الزمالك لو تضامن مع أبو تريكة مرتضى: لا أريد ميسي في الزمالك لو تضامن مع أبو تريكة

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حملة التضامن مع محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي والكرة المصرية بعد تقارير التحفظ على أمواله.

أحد أهم أيقونات الكرة المصرية محمد أبو تريكة يعاني من أزمة تطوله جنائيا وانسانيا. والجانب الأخير يشهد دعما لصاحب القميص رقم 22.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة "صدى البلد": "الزمالك مؤسسة رياضية اجتماعية لها توجه سياسي، واجتمعت باللاعبين اليوم وقلت لهم ذلك".

وتابع "قلت للاعبين من يحب أبو تريكة يتصل به تليفونيا، وماذا فعل لكم أساسا أبو تريكة في حادث الدفاع الجوي؟".

وواصل موضحا "أبو تريكة لم يكتب أي تغريدة لتعزية أسر ضحايا الدفاع الجوي، عندما وجد أن من قتل من الإخوان".

وأشار مرتضى إلى أن لاعبي الزمالك نفوا له التضامن مع أبو تريكة.

وأضاف "باسم مرسي وأحمد عيد عبد الملك قالا لي أن ما كُتب عن التضامن مع أبو تريكة لا يخصهما".

وأتم "قلت للاعبين لو منكم ميسي الذي يسجل 100 هدف وقرر التضامن مع أبو تريكة، لا يلزمني".

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فيديو اليوم السابع