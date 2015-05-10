وزير العدل: لا أحد فوق القانون.. وقرار الحظر ليس له علاقة بشخص أبو تريكة

كشف المستشار محفوظ صابر وزير العدل عن أن قرار التحفظ على أموال شركة السياحة التي يملك فيها محمد أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية أسهما فيها ليس له علاقة بشخصه.

وانتشرت أنباء يوم الخميس حول التحفظ على أموال أبو تريكة بسبب دعمه وتمويله للإخوان المسلمين على حد وصفهم.

وقال صابر لبرنامج (البيت بيتك) على قناة "Ten": "الدولة قائمة على سيادة القانون، وصحيح أن أبو تريكة محبوب بين الناس ولكن لا أحد فوق القانون".

وتابع "أبو تريكة مواطن عادي يخضع لأحكام القانون، ويكفي أن رئيسين للجمهورية يخضعان الآن للمحاكمة".

وواصل موضحا "أزمة أبو تريكة سببها أنه شريك في إحدى المؤسسات التي تمول نشاطات إخوانية تضر بالبلد، وصدر قرار من محكمة الأمور المستعجلة بالحجز على أموال هذه المؤسسة".

وأضاف "القرار صدر ضد المؤسسة وليس شخص أبو تريكة".

واستدرك متابعا "من حق أبو تريكة أن يتقدم بشكوى للجنة التي تتحفظ على الأموال، وإذا كان له حق سيتم مناقشة شكواه".

وكان FilGoal.com قد انفرد بتصريحات من هشام عبد ربه محامي أبو تريكة، والتي قال فيها أنه تم الحجر على أموال شركة سياحية يمتلك اللاعب المعتزل أسهما فيها.

أتم وزير العدل "أعاتب الإعلام على الأخبار المغلوطة التي نُشرت عن التحفظ على أموال أبو تريكة، فلم يلجأ أحد لسؤال وزير العدل أو رئيس لجنة التحقيق".